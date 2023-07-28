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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2 bin 665 öğrencisini mezun etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 20:37
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2 bin 665 öğrencisini mezun etti

        SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2022-2023 eğitim öğretim yılında 2 bin 665 öğrencisi için mezuniyet töreni gerçekleştirdi.

        Esentepe Yerleşkesi'ndeki Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda düzenlenen tören, mezun öğrencilerin kortej geçişiyle başladı.

        Geçişte öğrenciler, "SUBÜ ile yola çık, yol açık", "Bizim sırt sıra verip de dikemeyeceğimiz bina yok", "Kardeşlik sınır tanımaz", "Benim işim hazır", "Biz bu okulu bitirmek için çok ÇAPAladık", "Gönlümde sevgimiz, heybemde hatıralarınızla gidiyorum" yazılı pankartlar taşıdı.

        Programda konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, mezuniyet töreninin Sakarya'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

        "Bir günü bir gününe denk olan zarardadır." ve "İşleyen demir pas tutmaz." anlayışının evlatları olduklarını belirten Bayraktar, "Bu ülkenin geleceği için durmak yok, sonuna kadar çalışmak lazım. Çalışmaya, üretmeye ve beraber olmaya devam. İnşallah yarınınız bugünden daha iyi olsun. Bu ülkeye, millete değer katan, umut aşılayan ve bu millet için gecesini gündüzüne katan bütün insanları saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

        SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da depremde kaybettikleri mezunlarına, öğrenci ve çalışanlarının yakınları ile deprem şehitlerine rahmet diledi.

        Mezunlarının çok şanslı olduğunu vurgulayan Sarıbıyık, şöyle devam etti:

        "Çünkü Yükseköğretim Kurulu tarafından mesleki uygulama ağırlıklı üniversiteler arasında örnek gösterilen bir üniversiteden, SUBÜ'den mezun oluyorlar. Şanslılar, çünkü müfredatımız gereği, iş dünyasının içinde en az bir dönem tam zamanlı bulunarak henüz mezun olmadan iş tecrübesi kazandılar. Belki de bir kısım mezunumuz işe başladı bile. Şanslılar, çünkü sürekli güncellenen iş dünyasında uygulama becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun oldular."

        Sarıbıyık, eğitim yılında birçok yenilikle üniversiteyi bir adım daha ileriye taşıdıklarını ve birçok alanda topluma hizmet ve nitelikli insanlar yetiştirerek katkı sağladıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün mezun ettiğimiz her bir öğrencimiz artık SUBÜ ailesinin birer ferdi oldular. Hayatlarının geri kalanında bizden birer isim olarak başarılar elde edecekler ve bizleri gururlandırmayı, üniversitemizin adını taşımayı sürdürecekler. Mezun olarak bu gurur dolu günün sevincini yaşayan her bir gencimizi tebrik ediyorum. Kariyerlerinde ve hayatlarında kendilerine başarılar ve mutluluklar diliyorum. Severek yapacağınız bir iş, severek yaşayacağınız bir eş mutluluğun anahtarıdır. Mutlu olmanız dileklerimle. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

        Konuşmaların ardından dereceyle mezun olan öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu ile akademisyenler ve aileler katıldı.

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