Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sakarya'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 16:47
        Sakarya'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

        SAKARYA (AA) - Geyve'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Tarlada çalışmak üzere yola çıkan Ahmet Uysal idaresindeki 54 ABP 012 plakalı traktör, Sarıgazi Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik yükseklikten şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Y.T. ise ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Sakarya yılın ilk yarısını yaklaşık 2,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı
        Sakarya yılın ilk yarısını yaklaşık 2,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı
        Sakarya'da Çilek Üretim Merkezi'nde hasat başladı
        Sakarya'da Çilek Üretim Merkezi'nde hasat başladı
        Sakarya'da tarım aracıyla çarpışarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Sakarya'da tarım aracıyla çarpışarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Sakarya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Sakarya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor