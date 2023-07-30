Sakarya'da "34. Acelle Yaylası Kadırga Şenliği" gerçekleştirildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 34'üncüsü düzenlenen Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri sona erdi.

Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneğince, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yapılan ve 3 gün süren şenliklere binlerce vatandaş katıldı.

Etkinlikte Akyazılı iş adamı Recep Yılmaz 600 bin lirayla şenlik ağası seçildi.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği organizasyonda keyifli vakit geçiren katılımcılar, birlikte horon oynadı.

- "Her şeyin malzemesi insan"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AA muhabirine, yayla şenliklerinin Akyazı için artık vazgeçilmez hale geldiğini söyledi.

Soykan bu sene, ilçedeki Karapınar Yaylası'nda 19'uncu, Davlumbaz Yaylası'nda 36'ncı, Acelle Yaylası'nda 34'üncü, Hendek ilçesiyle birlikte Çiğdem Yaylası'nda da 87'nci şenliğin düzenlendiğini belirterek, "Artık bu tam geleneksel hale gelmiş oldu. Her sene de katılım artarak devam ediyor. Vatandaşlarımız memnun, yoğun ilgi gösteriyorlar. Arkadaşlarını akrabalarını dostlarını burada görüp vakit geçiriyorlar." dedi.

Esnafın yaylada tezgah açarak vatandaşlara hizmet sunduğunu ifade eden Soykan, çeşitli sanatçıların sahne alarak insanları eğlendirdiğini kaydetti.

Soykan, organizasyonda emeği geçen dernek yetkililerine de teşekkürlerini ileterek, "Her şeyin malzemesi insan. Düğünler, cenazeler, şenlikler ve bayramlar da insanlarla oluyor. Bu şenliğin en güzel malzemesi olan insanlara da katıldıkları için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.