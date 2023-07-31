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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 178 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 19:19
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 178 şüpheli yakalandı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'da temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 178 şüpheli yakalandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 6-27 Temmuz arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 178 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonlarda yapılan aramalarda, 4 kilo 460 gram sentetik cannabinoid, 1 kilo 109 gram metamfetamin, 204 gram eroin, 100 gram kokain, 91 gram esrar, 74 gram skunk, 853 uyuşturucu hap, 135 kök Hint keneviri, 6 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 59 fişek ele geçirildi.

        Ekipler ayrıca, operasyonda bulunan ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 840 lira, 240 dolar, 20 avro, 10 Kuveyt dinarına da el koydu.

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