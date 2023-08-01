Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İHH gönüllüleri olası sellere Sapanca Gölü'ndeki eğitimlerle hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:21
        İHH gönüllüleri olası sellere Sapanca Gölü'ndeki eğitimlerle hazırlanıyor

        SAKARYA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, olası sel afetlerinde can kayıplarının en aza indirilmesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek olunması amacıyla Sapanca Gölü'nde eğitimlerden geçiriliyor.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Akademisi tarafından olası sellerde can kayıplarının en aza indirilmesi ve sahadaki ekiplere destek olunması için gönüllülere yönelik Sakarya ev sahipliğinde su üstü arama kurtarma eğitimi düzenlendi.

        Türkiye'nin farklı bölgelerinden Serdivan ilçesindeki Gölpark Tesisleri'ne gelerek eğitim alan 35 gönüllü, 3 eğitmen ve 7 gözetmen eşliğinde Sapanca Gölü'ne girerek zodyak bot kullanımı, sonda çalışması ve şnorkel maskeyle su üstü tarama yapmayı öğrendi.

        Belirli zamanlarda gruplar halinde eğitimden geçirilen gönüllüler, yeterli seviyeye ulaştıklarında sahadaki ekiplerle olası afetlerde görev alacak.

        - "Amacımız, can kayıplarını en aza indirmek"

        İHH Arama Kurtarma Sakarya Ekip Lideri Osman Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de son zamanlarda sel afetlerinin yaşanması nedeniyle gönüllülere selde arama kurtarma tekniklerini öğrettiklerini söyledi.

        Ekiplerin zodyak bot kullanımı, sonda ve maske şnorkel çalışması gerçekleştirdiğini aktaran Yılmaz, "Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Düzce ve Bolu'daki ekip arkadaşlarımız şu anda eğitimlerini gerçekleştiriyor. Gönüllüler aldıkları eğitimlerin karşısında sel afetlerinde bunları gerçekleştirmiş olacaklar. Amacımız, can kayıplarını en aza indirmek." diye konuştu.

        Yılmaz, gönüllülerin sivil hayatta normal mesleklerini icra ettiğine işaret ederek, "Boş vakitlerinde hafta sonları bu eğitimlerimize katılıp afetlerde bizlerle birlikte görev almaya başlayacaklar inşallah." dedi.

        İHH Arama Kurtarma Bolu Ekip Lideri Mehmet Akyüz de eğitimlerde gönüllülerin tecrübelerinin artırmaya çalışıldığını belirterek, sel ve taşkınlarda kayıp vakalarına yönelik sondayla arama çalışmasının gösterildiğini, bot ve kano konusunda bilgi edinmelerinin sağlandığını kaydetti.

        Gönüllülerden Muhammed Emin Demirer ise eğitimlerle kendilerini geliştirdiklerini dile getirerek, herhangi bir afet durumunda ekiplerle olaya müdahale edeceklerini söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Rekortmen Safa Önal'a saygı töreni
        Rekortmen Safa Önal'a saygı töreni
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 178 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 178 şüpheli yakalandı
        Kayıp zihinsel engelli kadın, ormanda bulundu
        Kayıp zihinsel engelli kadın, ormanda bulundu
        Sakarya'da "34. Acelle Yaylası Kadırga Şenliği" gerçekleştirildi
        Sakarya'da "34. Acelle Yaylası Kadırga Şenliği" gerçekleştirildi
        Sakarya'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        Sakarya'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        Sakarya yılın ilk yarısını yaklaşık 2,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı
        Sakarya yılın ilk yarısını yaklaşık 2,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı
        Sakarya'da Çilek Üretim Merkezi'nde hasat başladı
        Sakarya'da Çilek Üretim Merkezi'nde hasat başladı