Sakarya'da sahipsiz hayvanlar bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde şifa buluyor

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince faaliyete geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde sahipsiz hayvanlara yardım eli uzatılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1000'den fazla sokak hayvanına ev sahipliği yapılan bakımevinde ayrıca hastalık, yaralanma gibi vakalara da yerinde müdahale ediliyor.

Adapazarı ilçesi Karaman bölgesindeki 17 bin metrekarelik merkezde 180 tekli kafes, 14 karantina tekli kafes, 10 çoklu açık kafes, 4 küçük yoğun bakım ünitesi, büyük yoğun bakım ünitesi, otomatik anestezi, ultrason, röntgen, biyokimya, hemogram, 2 idrar analiz, 3 koter ve EKG cihazının yer alıyor. 3 oksijen konsantratörü, otoklav, 2 starizatör, mikroskop, wod lambası, 9 krom kedi kafesi, 2 büyük boy krom köpek kafesi, 6 krom orta boy köpek kafesinin de bulunduğu bakımevindeki hayvanların sahiplendirilmesi için internet üzerinden başvuru hizmeti de uygulamaya alındı.

Bakımevini ziyaret eden vatandaşlara da ücretsiz sahiplendirme olanağı sağlanıyor. Bazı kriterlere dikkat edilerek alınan başvuruyu değerlendiren barınak görevlileri, hayvanseveri barınağa davet ederek istemiş olduğu "can dostu" hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Başvurunun olumlu olması durumunda hayvanseverin can dostlara yaklaşımı da göz önüne alınarak sahiplendirilmesi yapılıyor. Online hayvan sahiplenme işlemi "sakarya.bel.tr" üzerinden gerçekleştirilebiliyor.