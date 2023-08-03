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        Sakarya'da özel bireylerin kursta yaptığı yiyecekler "engelsiz kafe"de beğeniye sunuluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:27
        Sakarya'da özel bireylerin kursta yaptığı yiyecekler "engelsiz kafe"de beğeniye sunuluyor

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde aşçılık kursuna katılan özel gereksinimli bireylerin, usta öğreticilerin desteğiyle hazırladıkları yiyecekler "engelsiz kafe"de müşterilerle buluşuyor.

        Sapanca Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezince (SODAM) özel bireylerin topluma kazandırılması, el becerilerinin geliştirilmesi ve mesleki kazanım elde etmelerini sağlamak amacıyla aşçılık kursu açıldı.

        Sapanca Engellileri Koruma Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Sapanca Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa katılan 12 özel birey, hafta içi her gün usta öğreticilerden kek, pizza ve kurabiye gibi yiyeceklerin yapımını öğreniyor.

        Özel bireylerin zahmetle ürettiği yiyecekler, engelsiz kafede müşterilerin beğenisine sunuluyor.

        Dernek Başkanı Cemil Ertuğ, üyelerin desteğiyle güzel çalışma yapıldığını belirterek desteğini esirgemeyen Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat'a, SODAM görevlilerine ve usta öğreticilere teşekkür etti.

        Ertuğ, dernek üyesi olmayan özel gereksinimli bireylerin de SODAM'a başvurarak kursa katılabileceğini söyledi.

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