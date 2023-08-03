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        Sakarya'da 24,5 kilogram skunk ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:48
        Sakarya'da 24,5 kilogram skunk ele geçirildi

        SAKARYA (AA) - Sakarya'da 24,5 kilogram skunk ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadelenin devam ettiğini belirtti.

        Kentte düzenlenen operasyonda 24,5 kilogram skunk maddesi ele geçirildiğini aktaran Vali Kaldırım, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. 3 şüpheli hakkında tahkikat başlattık. Uyuşturucuyla kararlı mücadelemiz kökünü kurutuncaya kadar devam edecek. Emniyet görevlilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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