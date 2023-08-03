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        Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Bisiklet Yarışları Sakarya'da yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:07
        Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Bisiklet Yarışları Sakarya'da yapılacak

        SAKARYA (AA) - Türkiye Kupası 3. Etap Kamil Yaşar Eser Puanlı Yol Bisiklet Yarışları, 5-6 Ağustos'ta Sakarya'da gerçekleştirilecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "2023 Avrupa Spor Şehri" unvanına sahip Sakarya, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

        Bu kapsamda Türkiye Bisiklet Federasyonunca kentte 5-6 Ağustos'ta Türkiye Kupası 3. Etap Kamil Yaşar Eser Puanlı Yol Bisiklet Yarışları düzenlenecek.

        Yarışlar, minikler, 15 ve 17 yaş altı yıldız erkekler-kadınlar, master, genç erkek, genç kız ve büyük kadın kategorilerinde yapılacak.

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