Sakarya'da gençler tatilde "Ata Planör Model Uçak Kursu" ile el becerilerini geliştiriyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) Kocaali Şubesi ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde yaz tatilinde eğitim almak isteyen öğrenciler için "Ata Planör Model Uçak Kursu" açıldı.

Kursta 50 katılımcı, THK tarafından gönderilen parçaları birleştirerek model uçak yapmayı öğreniyor.

THK Kocaali Şubesi Başkanı Mithat Sarı, AA muhabirine, genel merkezin katkılarıyla Kaymakamlık, Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 50 öğrencinin katılımıyla ilk kez böyle bir kurs açıldığını belirterek "Bundan sonra bu tür çalışmaları devam ettirerek gençlerimize havacılığı sevdireceğimize inanıyorum." dedi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Karaca da "THK model uçaklarımızı gönderdi. Hocamızın desteği ile de eğitimlerimize başladık. Bu çalışmamız ilk defa yapıldı ve dönem içerisinde tüm okullarımıza yaygınlaştırarak devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Merkezinde 17 yıldır usta öğretici olarak görev yapan Zehra Altuntaş da bir belgeselde THK'nin benzer çalışmasını gördüğünü, ilçe başkanıyla iletişime geçip prosedürü tamamladıktan sonra Eskişehir'de bir haftalık bir eğitimin ardından eğitim vermeye hak kazandığını aktardı.

Salgın nedeniyle bir yıl ertelemek zorunda kaldığı eğitimlere bu yıl başladıklarını anlatan Altuntaş, "İlk eğitim olduğu için oldukça heyecanlıyım. Eğitim verecek olduğumu duyduğumda gece uyuyamadım. Bu çalışmalar çocuklarımız için çok önemli, zamanlarını telefon ya da televizyonla geçirmiyor, burada el becerileri geliştiriyor." diye konuştu.

İstanbul’dan yaz tatili dolayısıyla ilçeye gelen kursiyerlerden Furkan Ekrem Yıldırım, "Gayet güzel bir ortam, hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. Evde vakit geçireceğimiz yeni şeyler öğrenmek çok daha güzel oluyor." ifadesini kullandı.

Kursiyer Azra Zeren Uğur da bu tür çalışmalar yaptığı için mutlu olduğunu ve bu kursların el becerilerin geliştirilmesini sağladığını dile getirdi.

Fatma Derin Kaya ise "Ben çok daha farklı düşünmüştüm. Maket denilince aklıma hiç uçabileceğini sanmamıştım." dedi.