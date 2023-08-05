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        Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Bisiklet Yarışları, Sakarya'da başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:19
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        Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Bisiklet Yarışları, Sakarya'da başladı
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        SAKARYA (AA) - Türkiye Kupası 3. Etap Kamil Yaşar Eser Puanlı Yol Bisiklet Yarışları, Sakarya'da start aldı.

        Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen organizasyonun ilk gününde 299 kadın ve erkek sporcu, yol yarışlarında pedal çevirdi.

        Minikler, yıldızlar, gençler ve masterler kategorilerinde kadınlar 60, erkekler 93,4 kilometrelik parkurda yarışıyor. Yarın ise kriteryum yarışları düzenlenecek.

        Organizasyon, yarınki yarışların ardından gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

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