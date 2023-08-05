Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sakarya'da asırlık çınar ağacı evin çatısına devrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da asırlık çınar ağacı evin çatısına devrildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde asırlık çınar ağacı sokaktaki bir evin çatısına devrildi.

        Rüstempaşa Mahallesi Özkum Caddesi Sanat Sokağı'nda bulunan çınar ağacı, gövdesinden kırılarak bir site içerisinde bulunan ikiz villanın üzerine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Askıda kalan ağacın etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Daha sonra iş makinesine bağlanarak sabitlenen ağaç, ekiplerce kesilerek kaldırıldı.

        Olayda yaralanan olmazken, villanın çatısında hasar oluştu.

        Evde oturan C.B, gazetecilere, gürültüyle uyandıklarını belirterek, deprem olduğunu zannettiklerini ve çok korktuklarını söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti
        Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

        Benzer Haberler

        Sakarya'nın Karasu ve Kocaali sahillerinde denize girmek yasaklandı
        Sakarya'nın Karasu ve Kocaali sahillerinde denize girmek yasaklandı
        Sakarya ve Kocaeli sahillerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize gi...
        Sakarya ve Kocaeli sahillerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize gi...
        Asırlık çınar ağacı villanın çatısına devrildi
        Asırlık çınar ağacı villanın çatısına devrildi
        Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Bisiklet Yarışları, Sakarya'da başladı
        Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Bisiklet Yarışları, Sakarya'da başladı
        Sakarya'da gençler tatilde "Ata Planör Model Uçak Kursu" ile el becerilerin...
        Sakarya'da gençler tatilde "Ata Planör Model Uçak Kursu" ile el becerilerin...
        Sakarya'da kurallara uyulması ve cankurtaranların özverili çalışması boğulm...
        Sakarya'da kurallara uyulması ve cankurtaranların özverili çalışması boğulm...