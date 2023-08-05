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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:59
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
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        ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak'ta ziyaretler ve incelemeler gerçekleştirdi.

        Bir dizi program için kente gelen Bakan Uraloğlu'nu, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Armutlucuma köyünde Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler karşıladı.

        Karadeniz Ereğli-Devrek yolunda incelemelerde bulunan Uraloğlu, köy kıraathanesinde muhtarlar ve köylülerle sohbet etti.

        Daha sonra Zonguldak Valiliğini ziyaret eden Uraloğlu, Valilik önünde bekleyenler arasında ailesinin kucağında bulunan bebeği sevdi.

        Uraloğlu, Valilik şeref defterini imzalamasının ardından Vali Tutulmaz'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bakan Uraloğlu'na, Vali Tutulmaz tarafından madenci feneri takdim edildi.

        Ardından Zonguldak Belediyesine geçen Uraloğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile görüştü. Alan tarafından Devrek bastonu takdim edilen Uraloğlu, daha sonra İl Koordinasyon Toplantısına katıldı.

        Bakan Uraloğlu'na, ziyaretlerinde AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, Vali Tutulmaz ve Belediye Başkanı Alan ile diğer ilgililer eşlik etti.

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