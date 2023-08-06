Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sakarya'da TÜGVA'nın yaz okulları kapanış programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da TÜGVA'nın yaz okulları kapanış programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yaz okulları kapanış programı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesi'ndeki programa katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ağustosta her hafta sonu düzenleyecekleri açık hava etkinliklerine tüm vatandaşları davet etti.

        Aynı zamanda yaz etkinliklerinin açılış programı olan organizasyonda, "Rafadan Tayfa" isimli çocuk filmi gösterime sunuldu.

        Programa, TÜGVA Başkan Yardımcısı Tuba Arslan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalışkan, TÜGVA İl Temsilcisi Murat Selim Deveci ile yaz okullarında eğitim alan 2 bin 500 öğrenci ve velileri katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        'Savaş hazırlıklarını güçlendirme' vurgusu
        'Savaş hazırlıklarını güçlendirme' vurgusu
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor

        Benzer Haberler

        Nesli tükenme tehlikesinde olan kum zambaklarının Kocaali plajında sayıları...
        Nesli tükenme tehlikesinde olan kum zambaklarının Kocaali plajında sayıları...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
        Sakarya'da asırlık çınar ağacı evin çatısına devrildi
        Sakarya'da asırlık çınar ağacı evin çatısına devrildi
        Sakarya'nın Karasu ve Kocaali sahillerinde denize girmek yasaklandı
        Sakarya'nın Karasu ve Kocaali sahillerinde denize girmek yasaklandı
        Sakarya ve Kocaeli sahillerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize gi...
        Sakarya ve Kocaeli sahillerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize gi...
        Asırlık çınar ağacı villanın çatısına devrildi
        Asırlık çınar ağacı villanın çatısına devrildi