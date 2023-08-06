Sakarya'da TÜGVA'nın yaz okulları kapanış programı düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yaz okulları kapanış programı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesi'ndeki programa katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ağustosta her hafta sonu düzenleyecekleri açık hava etkinliklerine tüm vatandaşları davet etti.

Aynı zamanda yaz etkinliklerinin açılış programı olan organizasyonda, "Rafadan Tayfa" isimli çocuk filmi gösterime sunuldu.

Programa, TÜGVA Başkan Yardımcısı Tuba Arslan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalışkan, TÜGVA İl Temsilcisi Murat Selim Deveci ile yaz okullarında eğitim alan 2 bin 500 öğrenci ve velileri katıldı.