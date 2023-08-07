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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalanan otomobile çarpan cipin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 00:50
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalanan otomobile çarpan cipin sürücüsü yaralandı
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        SAKARYA (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı gişeleri çıkışında arıza yapması nedeniyle üçüncü şeride bırakılan otomobile çarpan cipin sürücüsü yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden M.A'nın kullandığı 33 AJZ 105 plakalı otomobil, Akyazı gişeleri çıkışında arızalanınca sürücü otomobili üçüncü şeritte bırakarak araçtan ayrıldı.

        Aynı istikamette ilerleyen E.M. idaresindeki yabancı plakalı cip, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, bariyerlere çarparak yan yattı, otomobil ise hurdaya döndü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan E.M'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

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