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        Sakarya'da yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 09:49
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        Sakarya'da yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Eskişehir'den İstanbul yönüne giden Kadir Ö'nün kullandığı yük treni, Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Ahmet G. idaresindeki 34 EFT 968 plakalı minibüse çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle minibüs trenin önünde yaklaşık 45 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, minibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat ulaşıma kapanan hat, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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