Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sakarya'da 3 yıldır kanserle savaşan 11 yaşındaki Uras yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 3 yıldır kanserle savaşan 11 yaşındaki Uras yaşam mücadelesini kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 yıldır lenfoma kanseriyle mücadele eden 11 yaşındaki Uras Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Oğlu Uras'ı 2020 yılında ateş, kilo kaybı ve titreme şikayetiyle hastaneye götüren anne Kübra Yıldırım, yapılan tetkikler sonucunda evladının "B Hücreli Hodgkin" lenfoma kanserine yakalandığını öğrendi.

        Hastalıkla mücadele eden Uras, bir süre önce durumunun ağırlaşması üzerine Ankara'daki bir hastanede tedavi altına alındı. Bir süre burada tedavi gören Uras, dün yaşam mücadelesini kaybetti.

        Uras'ın cenazesi, Hızırtepe Mahallesi'nde Lokman Hekim Camisi'nde öğlen vakti kılınan namazın ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Öte yandan, Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) tarafından Uras'a doğum gününde moral vermek amacıyla yunus ekiplerinin katılımıyla 28 Ağustos 2020'de konvoy düzenlenmiş, anne Kübra Yıldırım, oğlunun kanserle mücadele sürecini 15 Şubat 2021'de Anadolu Ajansına anlatmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Eş" değer sıkıntı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı
        Sakarya'da yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalanan otomobile çarpan cipin sürücüsü yarala...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalanan otomobile çarpan cipin sürücüsü yarala...
        Türkiye Kupası 3. Etap Kriteryum yarışları Sakarya'da sona erdi
        Türkiye Kupası 3. Etap Kriteryum yarışları Sakarya'da sona erdi
        Karapürçek'te ağaçlık alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karapürçek'te ağaçlık alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da TÜGVA'nın yaz okulları kapanış programı düzenlendi
        Sakarya'da TÜGVA'nın yaz okulları kapanış programı düzenlendi
        Nesli tükenme tehlikesinde olan kum zambaklarının Kocaali plajında sayıları...
        Nesli tükenme tehlikesinde olan kum zambaklarının Kocaali plajında sayıları...