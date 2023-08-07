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        Atık malzemelerden yaptığı obje ve kıyafetleri açtığı sergiyle satışa sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:33
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        Atık malzemelerden yaptığı obje ve kıyafetleri açtığı sergiyle satışa sundu
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaklaşık 30 yıldır atık malzemelerden çeşitli obje ve kıyafetler üreterek geri dönüşüme katkıda bulunan 51 yaşındaki Hatice Taşkaya, el emeği ürünlerini açtığı sergide müşterilerinin beğenisine sundu.

        Koğukpelit Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Taşkaya, yaklaşık 30 yıl önce yaşadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle aile bütçesine katkıda bulunmak için atık malzemelerden çeşitli eşyalar üretip satmaya yapmaya karar verdi.

        Çevresinde bulduğu araba lastiği, eski kıyafet, fındık çuvalı, mısır koçanı, taş, kereste, pet şişe ve kırık vazo gibi atıkları çeşitli objeler yaparak değerlendiren Taşkaya, bunları zamanla çevresine ve sosyal medya üzerinden müşterilerine satmaya başladı.

        Bu sayede hem geri dönüşüme hem de aile bütçesine destek veren Taşkaya, evinde yaptığı ürünlerini açtığı sergide müşterileriyle de buluşturdu.

        - "Çalışmalarımdan bazılarını Emine Erdoğan'a hediye etmek istiyorum"

        Hatice Taşkaya, AA muhabirine, atıl haldeki her şeyi bir ürüne çevirebileceğini belirterek, "Küçük yerde olduğumuz için herkes birbirini tanıyor. Arkadaşlarım işine yaramayan ürünleri bana getirerek tekrar değerlendirmemi istiyor. Bununla ilgili ne yapabileceğimi düşündükten sonra proje çiziyorum." dedi.

        Yıllardır geri dönüşüm atölyesi açmayı hedeflediğini ama olmadığını, çalışmalara evinde devam ettiğini aktaran Taşkaya, en büyük hayalinin yaptığı çalışmaların bazılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hediye etmek olduğunu kaydetti.

        Eşi Ali Taşkaya da rahatsızlığından dolayı çok fazla ilgilenemediğini ama eşini takdir ettiğini dile getirdi.

        Kızı Feyza Nur Togay ise annesinin hep bu tür işlerle uğraştığını dile getirerek, "Hiç boş vaktini geçirmez, mutlaka elinde bir şey olur. Bu serginin yıllarca hayalini kurdu. Yaptıklarını göstermek, başkalarına da katkıda bulunmak istedi ve bunu da başardı. Her zaman kendisinin destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

        Sergiyi ziyarete gelen Havva Ekşioğlu da ürünleri çok beğendiğini söyledi.

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