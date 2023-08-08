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        Sakarya'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:40
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        Sakarya'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Yassıgeçit Mahallesi'nde tırpan yapmak için fındık bahçesine giden Ali Koç'tan (33) uzun süre haber alamayan yakınları, bahçeye bakmaya gitti.

        Koç'u yerde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin öldüğü belirlendi.

        Beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Koç'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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