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        Akyazı'da vatandaşlara ücretsiz şarj ve internet imkanı sunan proje başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:39
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        Akyazı'da vatandaşlara ücretsiz şarj ve internet imkanı sunan proje başlatıldı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hayata geçirilen "internet ağacı" projesiyle vatandaşlar, akıllı cihazlarını ücretsiz şarj edip internete erişim sağlayabiliyor.

        Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisi sistemiyle çalışan "internet ağacı", belediye tarafından ilçe merkezi, Sosyal Gelişim Merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'ne yerleştirildi.

        Kullanıma açılan proje sayesinde vatandaşlar akıllı cihazlarını ücretsiz şarj edip internet hizmetinden faydalanabiliyor.

        Belediye Başkanı Bilal Soykan, gelişen ve büyüyen Akyazı'da teknolojik gelişmelerden uzak durmadıklarını belirterek, "Oturma alanında bulunan 10 adet USB girişleriyle vatandaşlarımız telefon ve tablet gibi teknoloji ürünlerini açık havada şarj edebiliyor. Aynı zamanda ücretsiz internet hizmetini de kullanabiliyorlar. Kurulduğu ilk günden beri özellikle genç kardeşlerimizin yoğun şekilde bu projemizden faydalanıyor olması bizi çok memnun etti." ifadelerini kullandı.

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