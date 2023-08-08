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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:00
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda gözaltına alınan 88 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Temmuz-7 Ağustos'ta uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda 88 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 624 gram sentetik cannabinoid, 510 uyuşturucu hap, 345 gram skunk, 106 gram esrar, 106 gram eroin, 67 gram metamfetamin, 59 gram sentetik cannabinoid hammaddesi, 21 gram kokain, 7 kök Hint keneviri, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 492 fişek ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

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