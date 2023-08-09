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        Sakarya sahillerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:29
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        Sakarya sahillerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

        Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.

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