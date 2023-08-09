Sakarya ile Varbitsa arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya ile Bulgaristan'ın Şumnu şehrine bağlı Varbitsa Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Ocak ayı belediye meclis toplantısında alınan Varbitsa Belediyesi ile kardeş şehir protokolü yapılması kararının ardından Varbitsa'dan gelen heyet, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde hayata geçirdiği projeleri yerinde inceledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, makamında gerçekleştirilen protokol töreninde yaptığı konuşmada, misafirleri kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tüm dünyada belediyeler arasında kardeş şehir uygulamalarının bulunduğuna işaret eden Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de pek çok şehir ve ilçeyle kardeş şehir protokollerini hayata geçirdik. Bu protokollerle birçok kazanımlar elde ettik. Bugün burada karşılıklı olarak imzalayacağımız protokolle yasa ve yönetmeliklere uygun olarak iki taraflı idari-teknik konularda ilişkilerimizi geliştireceğiz." dedi.

Kardeşlik protokolünün, kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik karşılıklı işbirliğinin kurulmasına destek olacağını, bölgede yaşayanlara yönelik ortak kültürel ve sosyal projelerin uygulanacağını vurgulayan Yüce, fuarlar, toplantılar, hemşehrilerin buluşmaları gibi etkinlikleri karşılıklı olarak gerçekleştireceklerini aktardı.

Bilgi ve tecrübe paylaşımıyla yerel yönetim çalışanlarının eğitimi ve uzmanlıklarının arttırılması alanlarında işbirliği yapılacağını dile getiren Yüce, şöyle devam etti:

"Gerek yurt içi gerekse yurt dışı projelerimizi, ziyarete gelen misafirlerimizle paylaştık. Şimdi aynı hassasiyetle çalışmalarımızı Varbitsa Belediyesiyle gerçekleştireceğiz. Bu ortak çalışmalar, günümüzde dünyanın gelişmiş şehirleri olma yolunda bizlerin daha ivedi hareket etmesini sağlayacak ve enerjimizi doğru şekilde, doğru yöne kullanmamıza vesile olacaktır. Varbitsa Belediyesi ile kuracağımız ilişkilerin güzel neticeler ortaya çıkaracağını temenni ederek, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum."

Varbitsa Belediye Başkanı Merdin Bayram da Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ve meclise, böyle önemli bir kararı aldığı için gönülden teşekkür ettiğini belirtti.

Bayram, "Sakarya'nın nüfusu 1 milyondan fazla biz ise 15 bin nüfusa sahibiz. Karadeniz'e çok yakın olan tarım ve orman bölgesinde bir ilçeyiz. 200 dönüm ormanımız 500 dönüm tarlamız var. Bu konuda ortak projeler üretmek ve yürütmek, tarım konusunda, meyve sebze konusunda işbirliği yapmak için bu protokole imza atıyoruz. Her iki şehir için hayırlı olsun." diye konuştu.

Protokol törenine, Varbitsa Belediyesi Meclis Başkanı Kadir Hasan, Varbitsa Belediyesi Genel Sekreteri Kiymet Uzunova, Belediye Başkan Yardımcısı Aysel Rıfat, Sakarya Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, Damızlık Birliği Başkanı Hakan Candemir katıldı.