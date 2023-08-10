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        Sakarya'da Büyükşehir Belediyesinin üretim merkezinde yetiştirilen çilekte rekolte beklentisi yüksek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:25
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        Sakarya'da Büyükşehir Belediyesinin üretim merkezinde yetiştirilen çilekte rekolte beklentisi yüksek
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        SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince Pamukova ilçesinde hayata geçirilen Çilek Üretim Merkezinde toplanmaya başlanan yeni sezon mahsullerinden yüksek rekolte bekleniyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakacak Mahallesi'ndeki merkezde, tarımsal üretimin artırılması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.

        Çilek hasadına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, incelemelerinin ardından traktör sürdü.

        - "Çileklerimize piyasada yoğun bir talep var"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, yoğun talebin ardından üretim alanlarını artırdıklarını belirtti.

        İkinci ekim alanları için hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Yüce, "Pamukova'daki çilek çiftliğimizde yapılacak yeni düzenlemelerimizin yerlerini inceledik, çileklerimizden topladık. Sakarya'mızı tarımda sembol haline getirmek adına verimli topraklarımızı iyileştirilmiş üretim ve toplama tekniklerimizle en iyi şekilde kullanıyoruz. Üretimimiz şimdiden hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

        Tesisin 7'den 70'e tüm vatandaşlar tarafından ziyaret edilmesinin yanı sıra yurt dışından da birçok yatırımcıya ilham kaynağı olduğuna işaret eden Yüce, "Burada ürettiğimiz çileklerimiz ise tüketicilerden tam not alıyor. Çileklerimize piyasada yoğun bir talep var. Bizler de taleplere karşılık vermek adına üretim alanımızı artırdık. Bu kapsamda ikinci ekimlere hazırız. İnşallah bu yıl rekor üretim gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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