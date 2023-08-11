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        Sakarya'da arkadaşının bıçakladığı kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:07
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        Sakarya'da arkadaşının bıçakladığı kişi öldü
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        SAKARYA (AA) - Sakarya’nın Arifiye ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Arifiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde O.B. ile arkadaşı N.Y, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine N.Y, O.B'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.B, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli N.Y, olayda kullandığı suç aletiyle gözaltına alındı.

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