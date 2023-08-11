SAKARYA (AA) - 2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nda Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 33-27 yendi.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında Erkekler Süper Lig takımları Konya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 15-15 berabere bitti. İkinci devrede üstünlüğü ele geçiren Beykoz Belediyespor, parkeden 33-27 galip ayrıldı.
Turnuvada yarın Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, 13 Ağustos Pazar günü ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.