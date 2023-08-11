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        2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 18:08
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        2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası
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        SAKARYA (AA) - 2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nda Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 33-27 yendi.

        Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında Erkekler Süper Lig takımları Konya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.

        Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 15-15 berabere bitti. İkinci devrede üstünlüğü ele geçiren Beykoz Belediyespor, parkeden 33-27 galip ayrıldı.

        Turnuvada yarın Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, 13 Ağustos Pazar günü ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

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