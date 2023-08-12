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        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı şampiyonluğa oynayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:04
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        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı şampiyonluğa oynayacak
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        SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon kaçırdığı şampiyonluğu bu yıl elde etmek istiyor.

        Geçen sezon ilk kez mücadele ettiği ligi ikinci bitirerek play-off oynamaya hak kazanan Sakarya temsilcisi, birinci turda Mihalıççık'ı eleyerek yarı finalde Beşiktaş'la eşleşti.

        Rakibini geçerek finale yükselen Sakarya ekibi, Beykoz Belediyespor'a seride 3-0 yenilerek ilk sezonunda şampiyonluğu kaçırdı.

        Yeni sezon öncesi başantrenörlüğe Mehmet Korer Koral'ı getiren ve kadrosunu güçlendiren Sakaya ekibi, 2023-2024 sezonunda şampiyonluğu hedefliyor.

        Sakarya temsilcisi, ligin ilk haftasında 27 Ağustos'ta Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

        Ayrıca tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, EHF Avrupa Kupası 2'nci tur ilk maçında 15 Ekim'de deplasmanda Norveç temsilcisi Sandefjord ile karşılaşacak.

        - "Hızlı bir şekilde transferimizi bitirdikten sonra takımı oluşturduk"

        Başantrenör Mehmet Korer Koral, AA muhabirine, ligin geçen sezon Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uzaması ve bu sezonun da erken başlamasının bütün takımları etkilediğini söyledi.

        Koral, hem kamp hem de antrenmanların verimli geçtiğini, hazırlıklara devam ettiklerini kaydetti.

        Takımla anlaştıktan sonra transferleri tamamlamaya çalıştıklarını dile getiren Koral, "Transferleri çok hızlı yapmak zorunda kaldık. Hızlı bir şekilde transferimizi bitirdikten sonra takımı oluşturduk. Hem Sakarya'da yetişmiş gençlerimiz hem yabancı hem de tecrübeli, A Milli Takımda oynayan oyuncularımız var. Fiziksel ve mental performans, oyun ve taktik anlamında bir süreç geçiriyoruz. Şu ana kadar eksiksiz, ufak tefek sakatlıklar dışında pek bir sorun yaşamadık." diye konuştu.

        Sakarya'nın ev sahipliği yaptığı 2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nda Beykoz Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacaklarını, daha sonra Konya ekibiyle hazırlık maçı da oynayacaklarını anlatan Koral, lig başlamadan yurt dışında da bir turnuvaya katılacaklarını kaydetti.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin, kulüp başkanı ve idarecilerin kendilerine her zaman destek verdiğini ve yardımcı olduğunu vurgulayan Koral, "Süper Lig'de şampiyonluk için birbirine yakın 3-4 takım var, biri de Sakarya Büyükşehir Belediyespor olacak kesinlikle. Bunu gerçekleştirebilmek için de eksiklerimizi tamamlayıp, çalışmalarımızı bitirip sonuca ulaşmaya çalışacağız. Lig uzun bir süreç, play-off da var. Maçları adım adım geçerek başarıyla bitirdiğimiz her basamak bizi hedefimize yaklaştıracak diye düşünüyoruz. O anlamda da çalışmalara devam ediyoruz. Hedefimiz şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

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