Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Sakarya'da başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca Sakarya Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya 12 yaş ile 13 yaş ve üstü kategorilerinde 76 kulüpten 160 kadın ve erkek sporcu katılıyor.

Sporcular, 50, 100, 200 ve 400 metrede serbest, kurbağalama, sırt üstü, kelebek ve karışık stillerde kulaç atıyor.

Yarın final yarışlarıyla sona erecek şampiyonada, dereceye girenlere madalyaları verilecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yüzme Asbaşkanı Ercüment Ekrem Davran, gazetecilere, şampiyonaya gösterilen ilgiden ve katılımdan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tesisin ve havuzun çok güzel olduğunu belirten Davran, "Şampiyonada her şey planladığımız gibi devam ediyor. Bu sene oldukça yüksek bir katılım var, 160 sporcu sayısına ulaştık. Bu, daha önceki yıllarda rastlamadığımız bir sayı." diye konuştu.