SAKARYA (AA) - 2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın ikinci gününde Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor 34-34 berabere kaldı.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 20-13 Beykoz Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde sahaya ağırlığını koyan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkı kapadı ve mücadele 34-34 beraberlikle tamamlandı.
Turnuvada yarın Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.