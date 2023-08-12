Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA (AA) - 2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın ikinci gününde Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor 34-34 berabere kaldı.

        Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.

        Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 20-13 Beykoz Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde sahaya ağırlığını koyan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkı kapadı ve mücadele 34-34 beraberlikle tamamlandı.

        Turnuvada yarın Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Maçta ilk düdük geldi!
        Maçta ilk düdük geldi!
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        Cengiz Ünder F.Bahçe için İstanbul'da!
        Cengiz Ünder F.Bahçe için İstanbul'da!
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Sahte bungalov kiralama sayfaları ile tatilciler dolandırıldı
        Sahte bungalov kiralama sayfaları ile tatilciler dolandırıldı
        Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Sakarya'da başladı
        Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Sakarya'da başladı
        Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girme yasağı uzatıldı
        Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girme yasağı uzatıldı
        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı şampiyonluğa oynayacak
        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı şampiyonluğa oynayacak
        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı şampiyonluğa oynayacak
        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı şampiyonluğa oynayacak
        Sakarya'da denize girmek yasaklandı
        Sakarya'da denize girmek yasaklandı