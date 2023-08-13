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        Sakarya'da kundaklanan 2 ev ile 2 baraka kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 10:53
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        Sakarya'da kundaklanan 2 ev ile 2 baraka kullanılamaz hale geldi
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kundaklanan 2 ev ile 2 barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, gece Akyazı'ya yakınlarının düğününe giden İsa (56) ve Mustafa R. (66) kardeşlere ait aralarında mesafe bulunan aynı bahçedeki 2 ev ve 2 barakada aynı anda yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, 2 ev ile 2 baraka kullanılamaz hale geldi.

        Yapılan incelemede yangının kasten çıkarıldığını belirleyen jandarma ekipleri, kundaklama şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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