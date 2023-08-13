Sakarya'da kundaklanan 2 ev ile 2 baraka kullanılamaz hale geldi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kundaklanan 2 ev ile 2 barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, gece Akyazı'ya yakınlarının düğününe giden İsa (56) ve Mustafa R. (66) kardeşlere ait aralarında mesafe bulunan aynı bahçedeki 2 ev ve 2 barakada aynı anda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, 2 ev ile 2 baraka kullanılamaz hale geldi.

Yapılan incelemede yangının kasten çıkarıldığını belirleyen jandarma ekipleri, kundaklama şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.