Sakarya'da fındık hasadına başlandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da üreticiler fındık hasadına başladı.

Kocaali ilçesinde fındık üreticileri hasat dönemi için bahçelere girdi. Üreticiler, günün erken saatlerinde başladıkları hasada akşama kadar devam ediyor.

Doğu ve güneydoğu illerinden Sakarya'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, ev ekonomilerine katkı sağlamak için sıcak havada yoğun mesai harcıyor.

​​​​​​​Fındık bahçesi sahibi Emin Çobanoğlu, AA muhabirine, bu yıl hasada biraz erken başladıklarını söyledi.

Çobanoğlu, ilaç ve gübrelerin bu yıl yağışlardan dolayı etkisiz kaldığına işaret ederek, "Fındıkta çürümeler de var. Gördüğümüz fındıklar olgunlaşmıyor." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

Yaklaşık 3 ay sürecek hasat için Şırnak'ın İdil ilçesinden 25 kişiyle fındık toplamaya gelen işçi çavuşu Mahzun Malgaz da 26 gündür ilçede olduklarını söyledi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan mesainin akşama kadar devam ettiğini anlatan Malgaz, "Burada ilk önce filiz alıyoruz bizden sonra tırpan yapılıyor, sonra tırmık için tekrar geliyoruz. Bu aşamalardan sonra fındık dökülmeye başlayınca 65 ila 70 gün fındık topladıktan sonra tekrar geri dönüyoruz." dedi.