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        Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 23:49
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        Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'da sünnet düğününde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 60 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

        Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi'ndeki bir sünnet düğününde ikram edilen yemeğin ardından 60 kişi mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuruda bulundu.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görenlerin bir bölümü taburcu edildi.

        Tedavisi devam eden kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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