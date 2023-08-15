Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki biri ağır 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Akyazı kesiminde otomobilin bariyere çarparak takla atması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Akyazı kesiminde otomobilin bariyere çarparak takla atması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Kenan Ç. idaresindeki 06 TU 743 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Fatma Ç, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı Fatma Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.