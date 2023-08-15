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        Serdivan Devlet Hastanesi'nin bazı bölümleri hizmete açıldı

        Sakarya'da 55 yatak kapasiteli Serdivan Devlet Hastanesi'nin bazı bölümleri hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:44
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        Serdivan Devlet Hastanesi'nin bazı bölümleri hizmete açıldı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'da 55 yatak kapasiteli Serdivan Devlet Hastanesi'nin bazı bölümleri hizmet vermeye başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bulunan C sınıfı hastane kategorisindeki Serdivan Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Semih Songür'den bilgi aldı.

        Songür, hastanede 26'sı uzman olmak üzere toplamda 40 doktorun görev yapacağını, şu an için iki dahiliye, iki göz, genel cerrahi, çocuk hastalıkları, fizik tedavi, ortopedi, enfeksiyon ve psikiyatri polikliniklerinin hizmete açıldığını bildirdi.

        Acil tıp, cildiye, kardiyoloji, kulak burun boğaz, üroloji, nöroloji, radyoloji, göğüs hastalıkları ve aile hekimi polikliniklerinin de açılacağını aktaran Songür, "Yataklı servisler, günübirlik hasta yatış servisi, tıbbi görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri yoğun bakım alanında kullanıma açıldı. Ameliyathanemizde ufak çaplı operasyonlar da başladı. Acil servis alanındaki çalışmalarda da sona gelindi. En kısa sürede acil servisi de kullanıma açacağız." bilgisini paylaştı.

        Öğütlü de emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Şehir merkezinde olması nedeniyle SEAH'ın hasta yoğunluğu çok fazla. Merkeze yakın Yenikent ve Sadıka Sabancı hastanelerimiz var. Şimdi SEAH'a daha yakın bir de Serdivan Devlet Hastanemiz hizmete giriyor. Yıllarca hastane olarak kullanılsa da hem binayı hem de alt yapısını tamamen yeniledik. Hastanemizde eksikleri tamamlanan, çalışmaların sona yaklaştığı acil servis alanımız da kısa sürede hizmete girecek. Hem şehrimize hem de bölge halkımıza hayırlı olsun."

        Ziyarette, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Personel Hizmetleri Başkanı Suat Koçak ve hastane yöneticileri de yer aldı.

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