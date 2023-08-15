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        Vali Kaldırım'dan Belediye Başkanı Yüce'ye veda ziyareti

        Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:39
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        Vali Kaldırım'dan Belediye Başkanı Yüce'ye veda ziyareti
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        SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye veda ziyaretinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüce'nin makamında gerçekleşen ziyarette Kaldırım, yerel yönetimlerle her zaman uyumlu çalıştıklarını belirterek, kentin birçok sorununa çözüm getirdiklerini ifade etti.

        Kaldırım, Yüce ve ekibine katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

        Yüce de 4 yıllık görev süresinde Vali Kaldırım'la uyumlu ve huzurlu bir ortamda çalıştıklarını aktararak, yeni görevinde başarılar diledi. Yüce, Sakarya'ya sunduğu katkılar ve hizmetlerden ötürü teşekkür ettiği Kaldırım'a ziyaretin sonunda çeşitli hediyeler sundu.

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