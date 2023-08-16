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        Adapazarı'nda açık hava çocuk sineması etkinliği düzenlendi

        Adapazarı Belediyesi çocuklar için açık hava sinema etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:58
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        Adapazarı'nda açık hava çocuk sineması etkinliği düzenlendi
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        SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediyesi çocuklar için açık hava sinema etkinliği gerçekleştirdi.

        Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Maltepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        "Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey" filminin gösterildiği etkinliğe katılan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, çocuklar ve aileleriyle bir süre sohbet etti.

        Işıksu, katılım gösterenlere teşekkürlerini iletti.

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