Adapazarı'nda açık hava çocuk sineması etkinliği düzenlendi
Adapazarı Belediyesi çocuklar için açık hava sinema etkinliği gerçekleştirdi.
SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediyesi çocuklar için açık hava sinema etkinliği gerçekleştirdi.
Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Maltepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
"Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey" filminin gösterildiği etkinliğe katılan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, çocuklar ve aileleriyle bir süre sohbet etti.
Işıksu, katılım gösterenlere teşekkürlerini iletti.