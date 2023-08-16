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        Vali Kaldırım'dan basın mensuplarına veda ziyareti

        Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, basın mensuplarına veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:49
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        Vali Kaldırım'dan basın mensuplarına veda ziyareti
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        SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, basın mensuplarına veda ziyaretinde bulundu.

        Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) yönetimini ziyaret eden Vali Kaldırım, Başkan Müjdat Çetin ve üyelere uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Sakarya basınının çok güçlü olduğunu ifade eden Vali Kaldırım, "Sakarya'da tarım, turizm ve sanayiyi güçlendirme adına önemli çalışmalar yaptık. Ekoturizm adına başta Sapanca olmak üzere güzel yatırımlar yapıldı. Tarım ve sanayi konusunda da güçlü olan Sakarya'da deprem açasından okullarımızı yenileyerek çok güvenli hale getirdik. Üç yılda 1560 derslik yaptık. Eğitimde başarıyı arttırdık. Halkımız ile güzel bir diyalog oluşturduk. Güzel anılarımızla buradan ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Başkan Çetin de Vali Kaldırım'a görev süresi içinde kente kattığı hizmetlerin yanında özellikle Kovid-19 salgını sürecinde basına yönelik destekleri için teşekkürlerini iletti.

        Ziyarette, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı da yer aldı.

        - SGC'ye ziyaret

        Vali Kaldırım, (SGC) Başkanı Sezai Matur ve yönetim kurulu üyelerine de ziyarette bulundu.

        SGC'den yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın doğasını ve insanını özleyeceğini aktaran Vali Kaldırım, meslek hayatının en şerefli dönemlerinden birini yaşadığını kaydetti.

        Görev süresinde özellikle eğitim ve sağlık alanında ciddi yatırımların yapıldığını ifade eden Vali Kaldırım, kentin depreme hazırlık konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sakarya'nın bölgeye yardıma koştuğunu dile getiren Kaldırım, "Ben bu şehrin insanını çok seviyorum. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sakarya yardımcı olmak için adeta seferber oldu. Maraş'ta barınmadan gıdaya tüm ihtiyaçlara anında koordine olarak yardım gönderdi. Sakarya'nın doğası da gerçekten muhteşem ve korunması gerekiyor. Sakarya'dan huzurla ayrılıyorum." dedi.

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