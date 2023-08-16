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        Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 19:43
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        Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret
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        SAKARYA (AA) - Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Türklerin çok cömert millet olduğunu, misafirperverliklerini ve yardımlarını unutmayacaklarını ifade etti.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret eden Ramin, belediye binası önünde mehteran takımıyla karşılandı.

        Ziyarette kentin jeopolitik avantajlarını, doğal güzelliklerini, ekonomik ve ticari olanaklarını dinleyen, işbirliği projeleri hakkında Yüce ile bilgi alışverişi yapan Ramin, sıcak karşılama ve misafirperverlik için teşekkür etti.

        Türkiye'nin gerçekten kahraman ve büyük millet olduğunu vurgulayan Ramin, "Türkler, tüm dünyaya ve özellikle kardeş ülkelerine ettiği yardımlar vesilesiyle çok cömert millettir. Türkiye, Orta Asya ve Güney Asya'nın kalbi gibidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sizin gibi pozitif bir başkan, siyaseti iyi yönetiyor ve umut veriyor. Sizin misafirperverliğinizi ve yardımlarınızı unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

        - "Bizler aynı milletin evlatları, aynı ağacın dallarıyız"

        Başkan Yüce de kentin üretim kültürünü geliştirmek ve "kendi kendine yetişebilen şehirler" arasında olması adına projeler geliştirdiklerini, işbirliği fırsatları oluşturduklarını belirtti.

        Sakarya'nın sadece sanayi kuruluşlarıyla değil, aynı zamanda yüksek tarım ve turizm potansiyeliyle de ön planda olduğunu vurgulayan Yüce, tarım potansiyelinden azami fayda sağlamak, üreticilerle sektörü buluşturmak için belediye bünyesinde Tarım AŞ ve Fidan AŞ'yi faaliyete geçirdiklerini aktardı.

        Yüce, pek çok ülkeyle kara bağlantısı bulunan ve Asya coğrafyasının köprüsü olan Afganistan'ın her zaman kardeş ülke olduğunu belirterek, "Bizler aynı milletin evlatları, aynı ağacın dallarıyız. Günümüz dünyasında sınırların, mesafelerin önemi kalmadı. Tarımda, turizmde, ticarette parlayan şehir olan Sakarya'nın kapıları sizler için sonuna kadar açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Ziyaret sonunda Başkan Yüce, günün anısına büyükelçiye içinde kentte üretilen ürünlerin yer aldığı hediye takdim etti.

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