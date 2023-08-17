Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

        Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 01:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve kasideler okundu.

        Bazı vatandaşlar, kasideler okunduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

        Marmara Depremi'nde yaşananların izletildiği programda, arama kurtarma faaliyeti yürüten kurumların stantları protokol üyelerince gezildi.

        Etkinlik süresince katılımcılara Türk Kızılay tarafından ikramlarda bulunuldu.

        Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, deprem şehitlerini rahmetle andı, yakınlarına sabır diledi.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk günden itibaren afetzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını anlatan Yüce, "'Sizi en iyi biz anlarız' diyerek gündüz gece demeden İskenderun'da, Diyarbakır'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da ve Hatay'da ilk günden itibaren hummalı çalışmalar gerçekleştirdik. Deprem konusunda bu kadar hassas olmamızın, canla başla çalışmamızın sebebi, malumunuz 1999 depremidir. Bizler bu acıyı yaşadık. 'Acı düştüğü yeri yakar' derler, çok doğru. Acı düştüğü yeri gerçekten yakıyor. Bize düşen, o yanan acıya bir merhem olabilmek." diye konuştu.

        Yüce, sadece yaraları sarmadıklarını, yara almamak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

        "Orta hasarlı yapılarda kat alımı, güçlendirme, zemin iyileştirmesi gibi uygulamalara gidildi. Ağır hasarlı binalar tamamen yıkıldı. Binalara verilen ruhsatlarda zemin etütleri ve raporlamaları şart koşuldu. Öncelikle Sakarya'da yatay mimari hakim oldu. Bu anlamda şehrimiz ülkemize örnek şehir olma özelliğine sahip oldu. Bunun böyle devam etmesini sağlamak mecburiyetindeyiz."

        Etkinliğe, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Süper Kupa, City'nin!
        Süper Kupa, City'nin!
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
        Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Güneş'ten transfer sözleri
        Güneş'ten transfer sözleri
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        "Burada kamyonla altın yok"
        "Burada kamyonla altın yok"
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı
        Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı
        Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başk...
        Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başk...
        Sakarya'da komşusuna sattığı otomobili taklit anahtarla çalan zanlı tutukla...
        Sakarya'da komşusuna sattığı otomobili taklit anahtarla çalan zanlı tutukla...
        MHP Akyazı İlçe Başkanı yeniden Sofuoğlu oldu
        MHP Akyazı İlçe Başkanı yeniden Sofuoğlu oldu
        Sakarya'da "3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin" uyarısı
        Sakarya'da "3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin" uyarısı
        Vali Kaldırım'dan basın mensuplarına veda ziyareti
        Vali Kaldırım'dan basın mensuplarına veda ziyareti