Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Depremin 24. yılında Serdivan Mezarlığı girişindeki 17 Ağustos Deprem Şehitliği Anıtı önünde Serdivan Belediyesince düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Depremde yaşamını yitirenler için dua edilen ve mezarlarına karanfil bırakılan törende, helva dağıtıldı.

Adapazarı ilçesinde ikamet eden Nurhan Akçıl, depremde kardeşini, kardeşinin eşini, 4 yaşında ve 4 aylık yeğenlerini kaybettiğini söyledi.

Deprem sırasında binalarının yıkılmadığını ancak devrilen dolabın altında kaldığını aktaran Akçıl, "Kardeşim kucağımda can verdi, unutulmuyor. Eşi de çıktığında can verdi, birbirlerinden haberleri yoktu. Çocuklarını da 2-3 gün sonra bulabildik."

Akçıl, yaşananların unutulmadığını, acıların her yıl tazelendiğini ifade etti.

Oğlu Kemal Akçıl da depremde 1,5 yaşında olduğunu belirterek, hatırlayamadığı dayısı ve ailesinin mezarlarını sürekli ziyaret ettiğini dile getirdi.

Üzeyir ve Veysel Çerlek kardeşler de depremde kaybettikleri babalarının mezarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiklerini anlattı. Üzeyir Çerlek, depremlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Törene, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, İlçe Jandarma Komutan Nuri Çiftçi, Serdivan Belediye Başkan Yardımcısı Selvet Karaoğlu ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

- Kocaeli

17 Ağustos Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde de hayatını kaybedenler anıldı.

Karamürsel Yeni Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen ve İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, depremde yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.

Programa, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, depremde yakınlarını kaybedenler katıldı.

Daha sonra Merkez Camisi'nde depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.​​​​​​​

Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma programında da dualar edildi.

Programa, Kocaeli Vali Yardımcısı ve Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ile vatandaşlar iştirak etti.