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        Deprem sigortasının "gerçek inşaat maliyet metrekaresi" üzerinden yaptırılması önerisi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:30
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        Deprem sigortasının "gerçek inşaat maliyet metrekaresi" üzerinden yaptırılması önerisi
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        SAKARYA (AA) - Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) Sakarya İl Temsilcisi Ali Esen, konut sahiplerine Zorunlu Deprem Sigortası'nı gerçek inşaat maliyet metrekaresi üzerinden yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

        17 Ağustos Marmara Depremi'nde eşini ve oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Esen, AA muhabirine, 24 yılı geride bıraktıklarını ama 6 Şubat'ta tekrar "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadıklarını anımsattı.

        Son depremlerin yeteri kadar ders alınmadığını gösterdiğini anlatan Esen, "Deprem insanları öldürmüyor, yaptığımız binalar öldürüyor. O yüzden buradan yetkililere sesleniyoruz: Lütfen artık 'Dur' diyelim. Depremin doğa olayı olduğunu çocuklarımıza anlatmamız, geçmişte yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız lazım. Depreme dayanıklı, kentsel dönüşüm adı altında büyük başarılara imza atabiliriz." diye konuştu.

        DASK'ın metrekare üzerinden verdiği teminatların çok yetersiz olduğuna dikkati çeken Esen, kurumun yeni çalışmasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Zorunlu Deprem Sigortası'nın adı değişecek. Zorunlu Afet Sigortası olarak yürürlüğe girecek. Teminatları artıracaklar ama bunların da yetersiz olduğunu düşünüyorum. Deprem sigortası yaptıran vatandaşlarımız, özellikle acenteye gitsinler; 'Evimin metrekare maliyeti en az 15 bin lira ve üzeri olması lazım.' desinler. Yani DASK size 300 bin veriyorsa özel paket sigorta yaptırın. Lütfen gerçek inşaat maliyet metrekaresi üzerinden sigorta yaptırın. Yani bugün 100 metrekare bir eviniz varsa 1 milyon 500 bin, 2 milyon lira üzerinden teminat satın alın. Tabii bunlar vatandaşımıza çok ciddi maliyet getiriyor ama bu maliyetleri lütfen göz ardı etmeyelim."

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