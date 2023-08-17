Sakarya'da 11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası düzenlenecek
SAKARYA (AA) - Sakarya, 18-20 Ağustos'ta 11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.
Türkiye Judo Federasyonu ve Judo İl Temsilciliğince 30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında düzenlenecek turnuvaya, çok sayıda minik sporcunun katılması bekleniyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteklediği organizasyon, süper minikler, minikler, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde yapılacak.
Serdivan Spor Salonu'nda 18-20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri verilecek.