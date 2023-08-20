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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 21:20
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat: Yeni Sakarya Atatürk

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Özkul, Mehmet Şengül

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Bülent Uzun, Rotman, Ndlovu (Dk. 58 Muhammed Akarslan), Burak Süleyman (Dk: 84 Bülent Cevahir), Nalepa (Dk. 65 Çağlayan Menderes), Erdi Dikmen, Hakan Yavuz (Dk. 46 Kasongo), Rodriguez (Dk. 46 Roshi), Erdi Dikmen, Mikail Okyar

        Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Wu, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 36 Enes Keskin), Erdal Öztürk (Dk. 46. Akabueze), Yatabare (90+7 Oltan Karakullukçu), Nzaba, Yasin Güreler, Alperen Babacan, Rodrigues (Dk. 85 Ensar Kemaloğlu), Uğur Akdemir, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 85 Da Silva)

        Sarı kart: Dk. 52 Rodrigues, Dk. 90+8 Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği)

        SAKARYA (AA) - Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Sakaryaspor, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

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