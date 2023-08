Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

SAKARYA (AA) - Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazanmak için sahada olduklarını belirterek, "İlk 30 dakika rakibe ciddi baskı kurmuştuk. Bu baskının sonucunda tabii ki gol istedik ama maalesef üretken değildik. Daha sonra devreye girerken rakip oyuna ortak oldu." dedi.

İkinci devre risk aldıklarını, oyunu 4-4-2'ye çevirdiklerini, daha ofansif oyuncu grubuyla sahada olduklarını aktaran Taşkın, "Acaba bir pozisyon üretebilir miyiz?' dedik ama maalesef pozisyon üretiminde çok zorlandık. Maçın geneline baktığımız zaman iki takım da çok fazla pozisyon üretemedi. İlk sekiz haftada şunu demiştik; 'Çok iyi, hep hedefin içindeki takımlarla oynayacağız.' diye. Gençlerbirliği, bu takımlardan bir tanesiydi. Kazanmayı istiyorduk fakat muvaffak olamadık." diye konuştu.

Ön taraftaki oyuncuların bugün gerçekten hiç verimli olamadığını anlatan Taşkın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pozisyon üretemediler, birbirlerine alan üretemediler. Tabii ki bu bizi sıkıntıya soktu. Benim için tek artı, iki haftadan beri hanemizde puan var ve iki maçtan beri de gol yemedik. Bunu bir artı olarak görüyorum. Genelde şampiyonluğa oynayan ya da hedefe giden takımlarda maç ortalaması 2 puan olduğu zaman mutlaka o hedefin içinde oluyorsunuz. Şu an için iki maçta 4 puan var. Tabii bunu bir teselli olarak söylemiyorum. Her hafta zor geçecek, hanenizde her hafta puan varsa bence doğru yoldasınızdır. Bu maçta bunlardan bir tanesiydi. Kazanamadığımız için üzgünüz."

- Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu ise her iki takım oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Maçın kolay zeminde oynanmadığına dikkati çeken Kaloğlu, "Bu zeminde paslı oyun yapmak, ayakta kalmak kolay değil. Sezon başındayız, oyuncuların yeni yeni hazırlandığını düşünürsek ağır bir saha. Evet bize gelirsek oyuncularımızla gurur duyuyorum. Böyle bir deplasmandan, güçlü takımdan 1 puan almak önemliydi." diye konuştu.