Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz görevine başladı:

SAKARYA (AA) - Valiler Kararnamesiyle Sakarya Valiliğine atanan Yaşar Karadeniz, görevine başladı.

Karadeniz, Valilik bahçesinde kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Valilik çalışanları tarafından karşılandı. Tören mangasını selamladıktan sonra makamına geçen Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, ilin önceliklerini, ihtiyaçlarını ve imkanlarını tespit edip o imkanlar doğrultusunda sonuç odaklı çalışma tarzını benimsediğini belirtti.

"Bir şeyler yapıyoruz ama sonuç alamıyorsak o verimli çalışma değildir." diyen Karadeniz, işbirliği anlayışı içerisinde, bilimin sunduğu imkanları ve verileri değerlendirerek, hukuk kuralları çerçevesinde kentte yapılması gerekenlerin üzerinde hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Vali Karadeniz, basının hep dördüncü kuvvet gibi göründüğünü ancak kendisinin gazetecileri çalışma arkadaşı olarak gördüğünü ve devamlı işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi.

Sakarya'nın 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'ni yaşadığını anımsatan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Bu anlamda artıları da var. Yeni yapılaşma imkanı bulmuş aslında. O yönden gayet şanslı diye düşünüyorum. Çünkü daha önce çalıştığım Manisa ve Kastamonu'da ana konu başlıklarından birisi kamu binalarını depreme dayanıklı hale getirmekti. Örneğin, Manisa'da son 3 yılda 350'den fazla okulu elden geçirdik. Bunların 100'den fazlasını yıktık, 60 kadarına güçlendirme yapıldı. Öyle tahmin ediyorum ki, burada bu aşamalar büyük ölçüde aşılmıştır. Eksikler varsa onları da elbette gidereceğiz."

Vali Karadeniz, Sakarya'nın hem tarım hem sanayi olarak Türkiye'nin üreten şehirlerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ülkemizde biliyorsunuz bazı iller daha fazla tüketir ürettiğine göre, bazı iller de daha fazla üretir. Sakarya, üreten illerden bu anlamda. İhracat olarak şu anda 8. sırada. Nüfusuna göre bu oldukça güzel performans. Bunları daha yukarı taşımak için neler yapılabilir, inşallah hep beraber üzerinde duracağız. Hizmet sektörü de bu anlamda gelişmiş bir yer. İstanbul'a yakınlığı büyük avantaj. Ankara'ya da uzak sayılmaz. Bunlar hep turizm anlamında Sakarya'ya fırsat veren özellikler."