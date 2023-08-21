Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Valisi Karadeniz'e "hayırlı olsun" ziyaretleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Valisi Karadeniz'e "hayırlı olsun" ziyaretleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA (AA) - Valiler Kararnamesiyle Sakarya Valiliğine atanan Yaşar Karadeniz, göreve başladığı ilk gün çok sayıda misafirini ağırladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün göreve başlayan Vali Karadeniz, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunanları makamında kabul etti.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile makamında bir araya gelerek kentin genel durumu ve çalışmalar hakkında bilgi alan Karadeniz, güzel dilekleri için kendisine teşekkür etti.

        Başkan Yüce de Karadeniz'e yeni görev yerinin hayırlı olmasını temenni ederek, birlikte çalışmaktan onur duyacağını iletti.

        Daha sonra Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i ağırlayan Karadeniz, Büyükelçi'ye tebrikleri ve güzel temennileri için teşekkür etti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan İkbal, kabullerinden dolayı Karadeniz'e müteşekkir olduklarını belirtti. Büyükelçi ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet eden Karadeniz, yol mesafesi uzak olmasına rağmen Endonezya ile gönül bağlarının çok yakın olduğunu ifade etti.

        Karadeniz'i gün içerisinde Sakarya Barosu Başkan Vekili Avukat Ali Samet Öztürk, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç ve yönetim kurulu üyeleri ile Özel Adatıp Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Özbay da ziyaret etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Maçta ilk düdük geldi!
        Maçta ilk düdük geldi!
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        DSÖ Genel Direktörü: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil
        DSÖ Genel Direktörü: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Görüşmeler yeniden başladı!
        Görüşmeler yeniden başladı!
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?

        Benzer Haberler

        Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başk...
        Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başk...
        Sakarya'da fındık hasadı sürüyor
        Sakarya'da fındık hasadı sürüyor
        Kanser hastası babasının tüketmesi için başladığı aronya üretiminde ihracat...
        Kanser hastası babasının tüketmesi için başladığı aronya üretiminde ihracat...
        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz görevine başladı:
        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz görevine başladı:
        Sakarya'da uluslararası hentbol turnuvası düzenlenecek
        Sakarya'da uluslararası hentbol turnuvası düzenlenecek
        Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçının ardından