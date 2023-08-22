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        Sakarya'da su kaynaklarının korunması ve tasarrufuna yönelik çalışmalar yürütülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:31 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:38
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        Sakarya'da su kaynaklarının korunması ve tasarrufuna yönelik çalışmalar yürütülüyor
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        SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentteki su kaynaklarının korunması ve tasarrufuna yönelik çalışma ve projeler yürütüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kaynakların korunması için aralıksız şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ), ihtiyaç halinde yeni su kaynaklarını da vatandaşların hizmetine sunduğu belirtildi.

        Geçmiş yılların ortalamasına göre artan su kullanımı ve aşırı sıcakların etkisine rağmen Sapanca Gölü seviyesinin, yürütülen çalışmaların neticesinde 31,99 seviyelerinde olduğu bildirilen açıklamada, su kaynakları ve şehirdeki kayıp kaçak önleme çalışmalarının göl seviyesinin tahmin edilen seviyenin üstünde olmasını sağladığı ifade edildi.

        Açıklamada su politikaları ile su kaynaklarındaki son durumu paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, suyun bir damlasının dahi israf edilmemesi için büyük bir çaba gösterdiklerini anlattı.

        Bugüne kadar Sakarya için atılan adımlarda çevreci belediyecilik anlayışından asla ödün vermediklerine değinen Yüce, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı su tasarrufu çağrısı ülkemiz ve tüm dünya için çok önemlidir. Geleceğimize miras bırakacağımız su kaynaklarımızı bugün koruyamazsak dünya maalesef yaşanabilir bir yer olmaktan çıkacaktır. Yaşamın en önemli parçalarından biri olan suyumuzun bir damlasını dahi israf etmemek ve yeni kaynakları en doğru şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için biz kurum olarak gerekli çabanın üstünde bir çaba gösteriyoruz."

        Yüce, su ve enerji kaynakları arasında yer alacak 3 milyar liralık Darıçayırı Barajı'nın saha çalışmalarına yakın zamanda başlayacaklarını, hayata geçirdikleri Akçay Barajı'nda ise su ve enerji üretiminin aralıksız şekilde devam ettiğini aktardı.

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