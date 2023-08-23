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        Sakarya Valisi Karadeniz'e tebrik ziyaretleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 09:27 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:27
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        Sakarya Valisi Karadeniz'e tebrik ziyaretleri sürüyor
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        SAKARYA (AA) - Valiler Kararnamesiyle Sakarya Valiliğine atanan Yaşar Karadeniz, tebrik ziyaretine gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karadeniz, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunanları makamında kabul etti.

        Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ile bir süre sohbet eden Karadeniz, üniversitelerin çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek, Rektör Al'a güzel temennileri için teşekkür etti.

        Daha sonra Garnizon Komutan Vekili, 7. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Tarık Demirci ve Kurmay Başkanı Piyade Albay Yahya Keleş ile görüşen Karadeniz, komutanların nezdinde tüm Mehmetçiklere görevlerinde başarılar diledi.

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdem Ercan, Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve oda yönetimi, Girişimci İşadamları Vakfı Sakarya Şube Başkanı Baki Demir ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretleri için teşekkür eden Karadeniz, kentin ülke ekonomisine katkılarının önemine işaret ederek, şehirdeki yatırımlar ve istihdamın daha da gelişmesi için hep birlikte çözüm odaklı çalışacaklarını belirtti.

        - AA'dan "hayırlı olsun" ziyareti

        Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Sakarya Şube Başkanı Nihat Sakallı ve yönetimi, Sakarya Şairler ve Yazarlar Dayanışma Derneği Başkanı-şair-iş insanı Halil Müftüoğlu, Adapazarı İlçe Belediye Meclis Üyesi Metin Müftüoğlu, Sakarya Kültür ve Doğa Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Osman Zor ve dernek üyeleri, TEİAŞ 5. Bölge Müdürü Yüksel Yavuz'u da kabul eden Karadeniz, güzel dilekleri için herkese teşekkür etti.

        Vali Karadeniz, Adapazarı Karadere Mahallesi muhtarı Ferruh Akıncık, Ferizli Ceylandere Mahalle muhtarı Ceyhun Keleş, Hendek Ortaköy Mahallesi muhtarı Orhan Çalıcı ve Sarıyer Mahalle muhtarı İbrahim Ökten'i de kabul etti.

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