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        Sakarya Bike Fest, 28-29 Ekim'de gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 18:27 Güncelleme: 23.08.2023 - 18:41
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        Sakarya Bike Fest, 28-29 Ekim'de gerçekleştirilecek
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        SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Sakarya Bike Fest"in Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındığını bildirdi.

        Yüce, yaptığı açıklamada, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 28-29 Ekim'de gerçekleştirilecek UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapılacağını belirterek, yarışların yanı sıra fuar ve çekilişlerle iki gün sürecek Sakarya Bike Fest'in, büyük heyecana sahne olacağını kaydetti.

        Beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'yı ziyaret ettiğini aktaran Yüce, Sakarya Bike Fest'in Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındığına dair yetki belgesinin Kıratlı'dan teslim alındığını bildirdi.

        Ziyarette, Sakarya'nın organizasyon geçmişi, bisiklet yatırımları ve kazanılan uluslararası unvanların konuşulduğunu vurgulayan Yüce, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle düzenleyeceğimiz Sakarya Bike Fest etkinliklerimiz Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındı. Bike Fest kapsamında dünya üzerinde 110'dan fazla ülkeden canlı yayınlanacak UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonasına da ev sahipliği yapacağız. Ayrıca Enduro Cup yarışları da Bike Fest kapsamında şehrimizde gerçekleşecek. Sakarya'mızın ismini yeniden dünya sahnesine taşıyacağı Bike Fest etkinliklerimize tüm sporseverleri davet ediyoruz."

        Yüce, Sakarya'nın, Avrupa'nın en kapsamlı bisiklet tesisinin yanı sıra "Dünya Bisiklet Dostu" şehir unvanına sahip olduğunu hatırlattı.

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