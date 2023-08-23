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        Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 21:11 Güncelleme: 23.08.2023 - 21:13
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        Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında evinde Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

        Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Sakaryaspor ile Ümraniyespor, 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

        Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk iki haftasında 4 puan toplamıştı.

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